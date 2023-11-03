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Путин заявил, что США задумали смену элит на Украине

Путин заявил, что США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США задумали смену политических и экономических элит на Украине из-за проблем с коррупцией. Соответствующее заявление он сделал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ, передает РИА Новости.

Как отметил российский лидер, такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире. По его словам, на Украине все имеет свою цену — даже голос в Верховном суде, в Конституционном суде.

В октябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «ничем не управляет» в стране, так как является американской марионеткой. Он отметил, что на Украине не следует ожидать политических переворотов, потому что «им просто неоткуда взяться».

В августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что в стране увеличилось количество коррупционных преступлений в сфере обороны, таможенной и судебной системах.

Ранее в Турции объяснили стратегию Путина по Украине.

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