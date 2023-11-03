В Госдуме расценили призыв Арестовича к переговорам как «предвыборную уловку»

Президентские выборы на Украине в 2024 году невозможны, а желание экс-советника офиса президента Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) участвовать в них — попытка привлечь к себе внимание. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он считает, что выборы сейчас «невыгодны» для Киева.

«В настоящее время любые заявления по поводу президентской кампании на Украине бессмысленны, потому что реальные решения о перспективах ее проведения будет принимать Вашингтон. Пока что на Украине складывается такое положение дел, что к марту следующего года провести президентские выборы не представляется возможным. Заявления же Арестовича – это пиар, а его предвыборная программа – набор популистских лозунгов, попытки привлечь внимание к своей персоне и получить новые перспективы в политической карьере», — сказал депутат.

Политик также прокомментировал заявление Арестовича о необходимости срочных переговоров России и Украины.

«Презентовать политическую программу – это одно, а в реальности затем выполнять ее пункты – совсем другое. Что касается призыва Арестовича о переходе к мирным переговорам с Россией – не факт, что это не очередная предвыборная уловка, а то, что будет осуществлено. Чего стоят обещания украинских политиков, все прекрасно видят», — заявил Белик.

О том, что Алексей Арестович будет баллотироваться в президенты Украины в случае проведения выборов, бывший советник офиса Владимира Зеленского сообщил агентству «Интерфакс-Украина». Он также выступил за переговоры с Россией.

Ранее сенатор Климов оценил выдвижение Арестовича фразой «это не наш проект».