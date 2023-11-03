На Украине заявили о зависимости будущего Киева от решений США

Внимание к проблемам Украины снижается в то время, как будущее Киева продолжает зависеть от решений, принимаемых в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью руководителя украинского минфина Сергея Марченко итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня», — рассказал чиновник.

По словам Марченко, без поддержки Штатов ход конфликта Киева против Москвы может пойти по «радикальному сценарию», чего на Украине хотели бы избежать. Он также согласился с тем, что обострение палестино-израильского конфликта отвлекает западные страны от событий на Украине, и назвал это негативным сигналом для Киева.

Кроме того, глава минфина отметил, что в настоящее время Украина тратит все доходы и средства от кредитов на поддержку ВСУ, и у РФ есть шанс дождаться того, что Киев больше не сможет справляться с растущими расходами.

До этого сообщалось, что в США разгорелась дискуссия на тему продолжения поддержки Украине на фоне слов главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте.

Ранее стала известна возможная причина отказа НАТО принимать Украину в организацию.