Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о зависимости будущего Киева от решений США

Минфин Украины: внимание к Киеву угасает, а его будущее зависит от США

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Внимание к проблемам Украины снижается в то время, как будущее Киева продолжает зависеть от решений, принимаемых в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью руководителя украинского минфина Сергея Марченко итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня», — рассказал чиновник.

По словам Марченко, без поддержки Штатов ход конфликта Киева против Москвы может пойти по «радикальному сценарию», чего на Украине хотели бы избежать. Он также согласился с тем, что обострение палестино-израильского конфликта отвлекает западные страны от событий на Украине, и назвал это негативным сигналом для Киева.

Кроме того, глава минфина отметил, что в настоящее время Украина тратит все доходы и средства от кредитов на поддержку ВСУ, и у РФ есть шанс дождаться того, что Киев больше не сможет справляться с растущими расходами.

До этого сообщалось, что в США разгорелась дискуссия на тему продолжения поддержки Украине на фоне слов главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте.

Ранее стала известна возможная причина отказа НАТО принимать Украину в организацию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий