На Украине рассказали о плане «Б» на случай прекращения помощи Запада

Правительство Украины разработало план «Б» на случай, если западные страны перестанут оказывать государству помощь. Тем не менее Киев уверен в продолжении поддержки со стороны зарубежных партнеров, заявил глава финансового комитета Верховной рады Украины Данил Гетманцев в эфире телеканала «Рада».

Журналисты поинтересовались у парламентария, готовят ли власти запасную стратегию на случай прекращения финансирования. При этом он подчеркнул, что у руководства страны «безусловно» имеется план «Б».

«Но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы все-таки уверены в том, что помощь будет», — отметил Гетманцев.

Он не исключил, что Запад может начать оказывать поддержку на определенных условиях. В частности, речь идет о контроле полученных украинским правительством денег.

Кроме того, законодатель указал на возможное изменение объемов финансирования со стороны США и их союзников. Однако он сообщил, что помощь «точно будет», и власти активно над этим работают.

В то же время депутат рассказал о «достаточно сложной» ситуации в финансовой сфере. По его словам, в бюджете Украины на 2024 год предусматривается денежная помощь от Запада в размере $42 млрд. Но сейчас из указанной суммы имеется только $15 млрд, полученные от Европейской комиссии (ЕК) и в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы до сих пор не имеем гарантированной суммы помощи от США на следующий год. Понимаем, что без этой поддержки нам будет очень и очень трудно», — резюмировал Гетманцев.

Ранее в министерстве обороны Украины спрогнозировали скорое поражение без финансирования со стороны Запада.