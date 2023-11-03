В Совфеде РФ оценили выдвижение Арестовича фразой «это не наш проект»

Желание экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) баллотироваться на следующих президентских выборах — это «проект наших недругов». Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Я политическими блохами не занимаюсь. Вы так об этом говорите, как будто мессия какой-то пришел. Это проект, который делается на всякий случай для подстраховки ситуации в Киеве. Это не наш с вами проект, это проект наших недругов. Арестовича специально вывели за кадр в свое время для того, чтобы потом использовать его для каких-то таких же манипуляций общественным мнением. Прежде всего на Украине. Как они там, что будут делать? Не к нам вопрос. Ничего во всех этих Арестовичах я хорошего не наблюдаю», — ответил Климов на вопрос о предвыборной программе Арестовича.

Сенатор считает, что заявление экс-советника о необходимости срочных переговоров с Россией не имеет отношения к президентским выборам.

«Это вообще разные вещи. По поводу переговоров все ясно. Наши руководители сказали: сначала пусть декрет свой странный (о запрете переговоров с Владимиром Путиным — прим. «Газеты.Ru») отменят, а потом уже будем думать дальше что делать с этим. Пока они сами себе запрещают переговоры, чего об этом говорить?», — сказал Климов.

О том, что Алексей Арестович будет баллотироваться в президенты Украины, бывший советник офиса Владимира Зеленского сообщил агентству «Интерфакс-Украина». Он также представил свою политическую программу и выступил за переговоры с Россией.

Ранее МВД России объявило Арестовича в розыск.