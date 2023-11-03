Слова Залужного о тупике на фронте разожгли дискуссию в США

Высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что конфликт с Россией зашел в тупик, спровоцировали дебаты в американском конгрессе на тему того, стоит ли продолжать поддержку ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

«Откровенность Залужного проделала большую дыру в политике администрации в отношении Украины. Их [Белого дома] идея заключается в том, чтобы продолжать финансировать Украину во всех аспектах, а не только в военном отношении, нам нужно предоставлять деньги на их пенсии и все остальное, несмотря на тупиковость ситуации. <...> Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план», — считает сенатор от Республиканской партии Джош Хоули.

В то же время сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что оценка главкома ВСУ вполне совпадает с тем, как конгрессменам ранее описывали ситуацию, и добавил, что в США рассчитывали на больший успех ВСУ в контрнаступлении.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что запрос о помощи Украине требует отдельного обсуждения, поскольку консенсуса в нижней палате конгресса по этому вопросу пока нет.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, оставшуюся у США на военную помощь Киеву.