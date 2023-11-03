Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слова Залужного о тупике на фронте разожгли дискуссию в США

Politico: заявление главкома ВСУ Залужного о тупике разожгло дебаты в США

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что конфликт с Россией зашел в тупик, спровоцировали дебаты в американском конгрессе на тему того, стоит ли продолжать поддержку ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

«Откровенность Залужного проделала большую дыру в политике администрации в отношении Украины. Их [Белого дома] идея заключается в том, чтобы продолжать финансировать Украину во всех аспектах, а не только в военном отношении, нам нужно предоставлять деньги на их пенсии и все остальное, несмотря на тупиковость ситуации. <...> Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план», — считает сенатор от Республиканской партии Джош Хоули.

В то же время сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что оценка главкома ВСУ вполне совпадает с тем, как конгрессменам ранее описывали ситуацию, и добавил, что в США рассчитывали на больший успех ВСУ в контрнаступлении.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что запрос о помощи Украине требует отдельного обсуждения, поскольку консенсуса в нижней палате конгресса по этому вопросу пока нет.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, оставшуюся у США на военную помощь Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий