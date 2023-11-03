Орбан заявил о провале европейской стратегии по Украине

Политика европейских стран в отношении Киева, инициаторы которой хотели нанести поражение Москве путем финансирования украинских властей, оказалась провальной. На это в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Уже стало очень явно, что та европейская стратегия, которая преследует до сих пор, — это полный провал, потому что Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять финансирование и оружие», — отметил глава правительства.

Он добавил, что страны региона надеются на победу Киева и поражение Москвы. Более того, европейские политики стремятся сменить руководство в РФ и после этого начать переговоры с новыми российскими властями.

Венгрия, в свою очередь, подготовила план «Б». Как сказал премьер-министр, она заключается в поддержании безопасности и мира в регионе.

Орбан подчеркнул, что венгерское правительство активно призывает к миру и формированию новой инфраструктуры безопасности. По словам главы кабинета министров, последняя должна быть приемлема для обеих сторон конфликта — России и Украины.

Ранее в министерстве иностранных дел Венгрии выступили против введения новых санкций против РФ.