МИД РФ прокомментировал введение США новых санкций против России

Новые санкции США против России стали продолжением политики нанесения стратегического поражения РФ. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, американские власти каждый год пытаются что-то придумать, чтобы навредить России.

«То сдерживание, то еще что-то, сейчас — стратегическое поражение. Не дождутся», — заключила Захарова.

2 ноября власти США опубликовали новые санкционные списки, в которых десятки компаний и физических лиц. В частности, под санкции попали АФК «Система», «Почта Банк», «Русский стандарт», «Хоум кредит», «Всероссийский банк развития регионов», «ХКФ банк» и «Абсолют банк», а также проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2».

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу (ЕС) около $1,5 трлн.

По словам дипломата, в 2013 году объем торговли ЕС с Россией составлял $417 млрд, а при отсутствии санкций в этом году он мог бы достичь $700 млрд. Однако в 2022 году он составил $200 млрд, за первое полугодие 2023 года — $47 млрд, а концу года опустится меньше $100 млрд. По мнению Грушко, на следующий год объем торговли ЕС с Россией составит $50 млрд, а после будет стремиться к нулю.

Ранее в Кремле заявили, что санкционное давление на РФ будет усиливаться.