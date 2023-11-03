Политолог раскрыл цель визита Орбана в Казахстан

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv назвал цели поездки в Казахстан премьера Венгрии Виктора Орбана, прибывшего в Астану вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном. По мнению эксперта, венгерский лидер пытается выстраивать собственную политику, отличную от Евросоюза.

«Он делает все, чтобы показать, что у Венгрии есть подлинный суверенитет, независимость от ЕС и НАТО. Если так, то должны быть и независимые связи с самыми разными странами, вразрез с политикой больших объединений. Казахстан в этом смысле очень хороший объект — то ли союзник России, то ли Китая, то ли к Западу тянется», — сказал Перла.

Что касается Макрона, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечал, что он прибыл в Казахстан из-за проблем с Нигером, который поставлял Франции уран.

Орбан прилетел в Астану вечером 1 ноября. Как сообщалось, в ходе переговоров с руководством Казахстана он обсудил вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Макрон похвалил Казахстан за отказ от поддержки России по Украине.