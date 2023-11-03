Правительство Новой Зеландии будут формировать три партии

По итогам обработки всех бюллетеней на парламентских выборах в Новой Зеландии коалиция Национальная партии страны и ACT не получила большинства мест в законодательном органе. Следовательно, правительство будет формироваться при участии третьей силы — партии «Новая Зеландия прежде всего», сообщает ТАСС со ссылкой на данные новозеландской избирательной комиссии.

В активе Национальной партии — 38,06% голосов (48 кресел в парламенте), давний партнер и союзник партия ACT получила 8,64% (11 мест). Для получения большинства при голосовании (62 из 122 парламентариев) лидерам голосования придется объединить усилия с партией «Новая Зеландия прежде всего». Она получила на выборах 6,08% голосов, а это — 8 мандатов.

Аналитики считают, что переговоры о создании коалиции пройдут в ближайшие дни.

«Вероятно, переговоры будут завершены за несколько дней и новое правительство сформируют быстро. Если будет решена проблема распределения ключевых министерских постов так, чтобы каждая из партий сохранила свой авторитет», — отметил политический обозреватель Питер Данн.

В январе премьер-министром Новой Зеландии стал 41-летний Крис Хипкинз, который совмещал должности министра образования, министра внутренних дел и министра государственной службы, а также возглавлял палату представителей.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства на следующих выборах в бундестаг, которые должны пройти в 2025 году.