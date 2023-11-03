Посол Антонов указал, что Вашингтон виноват в нарушении ядерного баланса

России на нынешнем этапе приходится исправлять правовой и политический дисбаланс, который сложился по вине Соединенных Штатов, ранее не ратифицировавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена с критикой отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ, сообщает ТАСС.

«Надо четко понимать: если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы. России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона», — заявил руководитель посольства.

По словам Антонова, РФ 20 лет после ратификации ДВЗЯИ ожидала, что другие государства мира последуют ее примеру. Что касается позиции Соединенных Штатов в этом отношении, то она оказалась по факту «наиболее деструктивной».

В интервью «Первому каналу» Антонов заявил, что Россия будет искать компенсацию для противодействия всем носителям и ядерным боезарядам США.

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