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Посол Антонов указал, что Вашингтон виноват в нарушении ядерного баланса

Посол России в США Антонов заявил, что Россия устраняет дисбаланс в рамках ДВЗЯИ

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Илья Питалев/РИА Новости

России на нынешнем этапе приходится исправлять правовой и политический дисбаланс, который сложился по вине Соединенных Штатов, ранее не ратифицировавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена с критикой отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ, сообщает ТАСС.

«Надо четко понимать: если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы. России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона», — заявил руководитель посольства.

По словам Антонова, РФ 20 лет после ратификации ДВЗЯИ ожидала, что другие государства мира последуют ее примеру. Что касается позиции Соединенных Штатов в этом отношении, то она оказалась по факту «наиболее деструктивной».

В интервью «Первому каналу» Антонов заявил, что Россия будет искать компенсацию для противодействия всем носителям и ядерным боезарядам США.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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