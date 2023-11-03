Посол Антонов: Россия выступает за развитие контроля над ядерным оружием

Россия выступает за развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по поводу критики отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает ТАСС.

Как заметил Антонов, «критика и озабоченности Госдепартамента транслируются не по адресу».

«Нам не нужно напоминать о важности сохранения глобальной нормы, запрещающей ядерные взрывные испытания. Российское руководство четко заявило: мы остаемся подписантами ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями. Соблюдаем добровольный мораторий на натурные тесты, введенный в 1992 году указом президента России», — заявил Антонов.

Посол РФ напомнил, что РФ продолжает взаимодействовать со всеми участниками системы мониторинга ядерных испытаний, выступает за развитие контроля над ядерным оружием, учитывает и уважает интересы всех сторон.

В интервью на «Первом канале» Антонов указал, что Москва не обращает внимания на заявления Вашингтона, а сконцентрирована на оценке боевых возможностей ядерного сдерживания.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.