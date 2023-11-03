Байден заявил, что события ближайших лет определят облик мира на полвека вперед

События следующей пары лет на международной арене определят облик мира как минимум на полвека вперед. Об этом заявил президент Чили Габриэль Борич и американский лидер Джо Байден, ТАСС.

«На мой взгляд, бывают времена — возможно, раз в шесть или восемь поколений, когда мир меняется чрезвычайно быстро», — сказал Байден.

«Мы сейчас переживаем такие времена», — высказался чилийский президент.

Накануне авторы британской газеты The Times заявляли, что в условиях, когда США, постоянно сталкиваясь с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, находятся на грани своих возможностей, возникает опасение, что потенциальная эскалация в отношении Тайваня может погубить президентство Байдена.

До этого бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай говорил, что Соединенные Штаты зачастую требуют от союзников выбирать ту или иную сторону. По словам дипломата, правильным станет выбор общих интересов всего человечества.

26 октября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Россия готова сделать все, чтобы мир стал многополярным.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».