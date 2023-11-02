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В Госдуме признались, что уже «запутались в различных санкциях»

В Госдуме после новых санкций заявили, что РФ нужно рассчитывать только на себя

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Alex Brandon/AP

Новые санкции минфина США против российских компаний, бизнесменов и чиновников не приносят результат, на который рассчитывал Вашингтон. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, колоссальные ошибки 90-х годов в настоящее время исправляются, но «естественные трудности есть».

«Для нас все это не является какой-то неожиданностью. В общей сложности на сегодняшний день 15,5 тысячи или даже 17,5 тысячи, я уже запутался, различных санкции против российских компаний и граждан в общем счете выставлено со стороны разных стран. И очередные санкции нас не удивляют. Добиваются ли от этого желаемого эффекта? Конечно, нет. Они не добиваются того эффекта, на который они рассчитывали изначально. Потому что изначально рассчитывали, что крупный бизнес, потом средний бизнес, потом весь бизнес взвоет, отвернется от власти, в стране будут протесты, экономика встанет, экономика развалится — этого ничего не произошло. Те колоссальные ошибки, которые были допущены в стране 90-е годы, в начале 2000-х годов, исправляются сегодня. И это играет положительную роль в экономике», — сказал он.

Чепа считает, что от санкций больше страдают западные страны, чем Россия. По его словам, в нынешней ситуации нужно развивать свою экономику и «рассчитывать только на себя».

«Естественные трудности, конечно, есть. Эти трудности сказываются на экономике не только России, но и всего мира. И это тот снежный ком, который давит разные страны. На сегодняшний день под гнетом санкционных войн больше оказываются многие западные страны, которые страдают больше, чем страдает Россия. Что в этой ситуации в первую очередь надо делать: развивать свою экономику, наращивать темпы, и правительству, и законодательным органам, в том числе Государственной Думе, бизнесу надо понимать, в каких условиях мы живем. Необходимо это все в первую очередь учитывать. И рассчитывать надо только на себя. Ну и, конечно, активнее взаимодействовать с дружественными странами – а их большинство», — подчеркнул он.

2 ноября минфин США объявил о расширении санкционных списков в отношении России. В черный список включены банки «Абсолют Банк», «ХКФ Банк», «Почта Банк», ВБРР и «Русский Стандарт». Кроме того, власти США включили в SDN-список «СПБ Биржу», ООО «Арктик СПГ 2», АФК «Система». Внесение в SDN-список фактически означает блокировку связи с долларовой системой и США, а именно запрет на сотрудничество и активы.

Ранее аналитик назвал причины сокращения поставок газа из России в Европу.

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