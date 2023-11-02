Совет Федерации обсудит поправки в закон о выборах президента 8 ноября

Совет Федерации России на совещании 8 ноября обсудит поправки к закону о президентских выборах. Информация об этом появилась в повестке грядущего заседания, сообщает пресс-служба верхней палаты Федерального собрания.

До этого первый заместитель главы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев заявил, что Совет Федерации планирует рассмотреть закон о выборах президента России на заседании 8 ноября. Согласно информации сенатора, сейчас в парламенте ожидают поступления принятого Госдумой закона в Совет Федерации для подготовки к его рассмотрению на грядущем заседании палаты.

В октябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что выборы президента Российской Федерации приближаются и в любом случае состоятся.

Ранее Совфед России одобрил изменения в закон о военном положении.