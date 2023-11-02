МИД сообщил о телефонном разговоре Лаврова с египетским коллегой

Неприемлемость насилия по отношению к мирным гражданам Газы констатировали в беседе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщается на сайте МИД РФ.

«Отмечена неприемлемость <...> нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры. Подтверждена общая позиция в пользу незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа», — говорится в сообщении ведомства.

Также стороны призвали к ускоренному оказанию содействия нуждающимся, а также к освобождению заложников

С российской стороны, кроме того, была подчеркнута необходимость скорейшей организации эвакуации из палестинского анклава находящихся там россиян при содействии египетских партнеров.

Кризис в секторе Газа начался 7 октября после нападения на Израиль боевиков ХАМАС и ракетного обстрела территории страны. В ответ Израиль объявил о начале военной операции «Железные мечи» и сухопутной операции, цель которой — ликвидация движения ХАМАС.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее лидер партии из правящего альянса в Турции призвал отправить турецких военных в Газу на год.