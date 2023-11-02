Экс-премьер Израиля заявил, что легитимность операции поставят в мире под сомнение

Поддержка Израиля со стороны мирового сообщества ослабнет очень быстро, а легитимность военной операции в Газе будет поставлена под сомнение. Такое заявление сделал экс-премьер Израиля Эхуд Барак в интервью изданию Foreign Policy.

«Даже если мы достигнем нашей цели по устранению физической инфраструктуры и возможностей управления ХАМАС в секторе Газа, мы не намерены оставаться там в течение следующих 10 или 20 лет, так кто же примет у нас эстафету?» — сказал он.

По словам Барака, операция в Газе проводится с учетом ряда ограничений, в числе которых он назвал наличие у ХАМАС заложников, риск распространения конфликта на «Хезболлу» в Ливане, а также международное право, «которому мы привержены». Кроме того, экс-премьер раскритиковал действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что «в любой нормальной стране» он ушел бы в отставку утром 8 октября.

По уточненным данным, 7 октября в Израиль вторглись свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. Кроме того, страна была подвергнута масштабному ракетному обстрелу. В плен попали более двухсот заложников. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», одной из целей которых названо полное уничтожение движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Египет отверг предложение о международном и израильском управлении Газой.