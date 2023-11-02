В крымском парламенте заявили об усилении контактов с Турцией

Контакты Крыма с Турцией будут усиливаться, но властям Украины не стоит об этом беспокоиться. Такое заявление сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его цитирует РИА Новости.

«Украинскому МИД совершенно не стоит волноваться по поводу наших контактов с Турцией. Эти контакты вполне закономерны, они будут только усиливаться, что бы там не заявляли и не требовали украинские горе-политики», — сказал Гемпель.

До того Украина потребовала от турецких властей объяснений из-за участия делегации Ялты в прошедшем в Турции заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти», где обсуждалась возможность установления побратимских связей Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

Эти намерения подтвердила глава администрации Ялты Янина Павленко, сообщившая о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей.

Ранее россиянам назвали новый способ оплаты покупок в Турции.