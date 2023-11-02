В Эстонии пригрозили депортацией принявшим гражданство России

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители, принявшие российское гражданство, могут быть депортированы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет гражданство России, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован. Эстония не допустит, чтобы в стране появлялось больше граждан России», — сказал Ляэнеметс.

По его словам, трудно представить человека с российским паспортом, лояльного к Эстонии.

Ранее сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ. По словам одного из туристов, пограничники попросили заплатить штраф 600 евро или отправить вешалки на утилизацию. Мужчине пришлось оставить их на таможне. Также у туристов хотели конфисковать кастрюли, отметил он.

До этого Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае. В середине августа депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о позиции Германии относительно конфискации автомобилей с российскими номерами.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.