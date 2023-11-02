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В Эстонии пригрозили депортацией принявшим гражданство России

В Эстонии пригрозили депортацией тем, кто примет гражданство России

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Сергей Степанов/РИА Новости

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители, принявшие российское гражданство, могут быть депортированы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет гражданство России, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован. Эстония не допустит, чтобы в стране появлялось больше граждан России», — сказал Ляэнеметс.

По его словам, трудно представить человека с российским паспортом, лояльного к Эстонии.

Ранее сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ. По словам одного из туристов, пограничники попросили заплатить штраф 600 евро или отправить вешалки на утилизацию. Мужчине пришлось оставить их на таможне. Также у туристов хотели конфисковать кастрюли, отметил он.

До этого Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае. В середине августа депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о позиции Германии относительно конфискации автомобилей с российскими номерами.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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