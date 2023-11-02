В офисе Зеленского собрались переосмыслить «формулу мира»

В Киеве согласились переосмыслить «формулу мира», которую предложил Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Формулу мира» Ермак обсудил по телефону с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном после встречи на Мальте.

Встреча по украинской «формуле мира» состоялась на Мальте 28–29 октября. В состав участников вошли страны G7, ЮАР, Катар, Турция и Индия. Некоторые государства участвовали в конференции в режиме онлайн. Офис украинского лидера сообщал об участии во встрече на Мальте представителей больше 50 стран.

Ермак подчеркнул, что стороны пришли к выводу, что необходимо провести дополнительную встречу советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер утверждал, что «формула мира», к которой президент Украины Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание во время своего выступления в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), полностью абсурдна.

Ранее Кулеба опроверг заявления о потере интереса к Украине после встречи на Мальте.