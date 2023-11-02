В словах представителей ЕС увидели нежелание отказываться от российского газа

Слова представителей европейских государств о планах сократить импорт российского газа подтверждают, что полный отказ от них представляет угрозу, заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач. В беседе с телеканалом «360» он напомнил, что ранее страны ЕС собирались полностью отказаться от голубого топлива из РФ.

«Видимо, не все так хорошо идет в соответствии с теми первоначальными заявлениями, и полный отказ для них сейчас представляет серьезную угрозу», — считает Гривач.

По его мнению, энергетической безопасности стран ЕС уже навредил отказ от поставок углеводородов. Это сказалось как на промышленности, так и на социальной сфере. Решение пока не отказываться от российского газа связано с тем, что страны ЕС не готовы к дальнейшей эскалации.

При этом чтобы нарастить поставки СПГ из России в ЕС, нужны новые мощности, подчеркнул эксперт, напомнив о взрывах «Северных потоков». Увеличить поставки можно только при принятии серьезных политических решений – к примеру, о вводе уцелевшей нити «Северного потока – 2», отметил Гривач.

Напомним, в Госдепе заявили, что государства Евросоюза намерены сократить импорт российского природного газа до 40-45 млрд кубометров в нынешнем году. Подчеркивается, что уже сегодня ЕС сократил зависимость от российского угля, нефти и природного газа.

Ранее энергоэксперты сочли блефом слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о газовой независимости от России. По их мнению, Германия не смогла найти замену поставкам российского газа, а на фоне их снижения просто снизила потребление.