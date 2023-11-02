Группа республиканцев призвала Байдена поставить Украине больше ATACMS

Ряд высокопоставленных представителей Республиканской партии в конгрессе США призвали главу государства Джо Байдена направить на Украину ракеты большой дальности, в знак демонстрации продолжающейся поддержки Киева, несмотря на разногласия по финансовой помощи. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, в письме Байдену от 1 ноября ведущие республиканцы заявили, что приветствуют сообщения о том, что Соединенные Штаты предоставили Украине небольшое количество ракет ATACMS, но также призвали отправить ВСУ больше подобных вооружений.

«Потребность Украины в возможности нанесения глубоких ударов остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму», — написали Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

Как пишет Reuters, письмо Байдену было отправлено в тот момент, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбу президента о законопроекте финансирования национальной безопасности на сумму $106 млрд для Израиля, Украины и Тайваня.

До этого Пентагон заявил, что тактические ракеты ATACMS были переданы Киеву для использования на территории суверенной Украины.

Райдер отказался комментировать точное количество переданных ракет ATACMS, но заявил, что все поставки оружия и оборудования в Украину осуществляются с условием и заверением, что они будут использоваться исключительно на суверенной территории Украины для защиты и возвращения украинских территорий. Он также отметил, что США будут продолжать консультироваться с Украиной, а также с союзниками и партнерами, относительно возможности дальнейших поставок тактических ракет.

Ранее в России сообщили о приспособленности средств ПВО к ATACMS.