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В России сообщили о приспособленности средств ПВО к ATACMS

Военный эксперт Дандыкин: силы ПВО России приспособились к ракетам ATACMS

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U.S. Army

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» заявил, что перехват двух баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) в зоне проведения спецоперации свидетельствует о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) хорошо приспособились к такому оружию.

«ПВО приспособилась и готова противодействовать дальше, в том числе немецким Taurus, если поставят их», — сказал он.

По его мнению, аналогичные задачи способны решать любые российские ракетные комплексы от малого действия до большого.

«Вероятно, что могли это сделать и наши «Бук-М2» или «Бук-М3», — считает Дандыкин.

Эксперт отметил, что ракеты с большой дальностью поражения также могут обнаруживать и перехватывать российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявлял, что передача 20 американских ракет ATACMS Киеву не изменит расклад сил в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в США заявили, что ВС РФ справляются с американским оружием на Украине.

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