В Кремле рассказали, как пройдут российско-гвинейские переговоры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, как пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

По словам Пескова, переговоры глав двух стран продолжатся за завтраком в формате один на один.

«Российская сторона продолжает работу на африканском континенте. Разговор (Путина и Мбасо. — «Газета.Ru») продолжится и сегодня. Кроме того, Гвинея председательствует в Экономическом сообществе государств Центральной Африки», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что у Путина запланированы и другие рабочие встречи, которые будут носить непубличный характер.

До этого Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости сообщал, что президент Экваториальной Гвинеи прибудет в Москву с официальным визитом 2 ноября.

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев также провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.