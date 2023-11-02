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В Армении нашли способ обойти Римский статут

Ереван предложил Москве подписать соглашение в обход требований МУС

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Shutterstock

Армения предложила РФ подписать соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна.

По словам Аршакяна, за несколько месяцев до ратификации Римского статута Ереван предлагал Москве подписать двустороннее соглашение, позволяющее вывести межгосударственные правоотношения двух стран из-под действия международных структур.

«Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — добавил вице-спикер парламента Армении.

До этого Аршакян говорил, что решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) не направлено против России.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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