В Армении нашли способ обойти Римский статут

Армения предложила РФ подписать соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна.

По словам Аршакяна, за несколько месяцев до ратификации Римского статута Ереван предлагал Москве подписать двустороннее соглашение, позволяющее вывести межгосударственные правоотношения двух стран из-под действия международных структур.

«Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — добавил вице-спикер парламента Армении.

До этого Аршакян говорил, что решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) не направлено против России.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.