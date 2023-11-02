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В Совбезе РФ заявили, что США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе

Совбез: отказавшийся от сотрудничества с РФ ЕС перейдет на дорогое сырье из США

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США заинтересованы в ослабленной энергетическими, миграционными, финансовыми и продовольственными кризисами Европе. Об этом РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По мнению Венедиктова, Европе на фоне отказа от сотрудничества с Россией придется переориентировать свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, а за этим неизбежно последует недофинансирование социальной сферы.

Он добавил, что авантюры, в которые американцы втягивают своих европейских партнеров, могут плохо закончиться для европейских государств.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Европе необходимо взаимодействовать с Россией, поскольку страна является частью региона в географическом отношении. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед студентами Казахского гуманитарного юридического университета.

Макрон подчеркнул, что европейским государствам необходимо выработать систему для сотрудничества с Москвой.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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