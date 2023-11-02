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В Грузии оппозиционеров оштрафовали за массовую драку на $740

Суд в Грузии оштрафовал оппозиционеров за массовую драку на $740

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РИА «Новости»

Тбилисский городской суд оштрафовал на 2 тыс. лари (примерно $740) экс-председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, состоящего в партии Бачо Долидзе, а также депутата столичного горсобрания Звиада Куправу за массовую драку и потасовку с правоохранительными органами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал.

Судья Натия Бускадзе признала троих политиков виновными в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции. Согласно ее приговору, Мелия, Долидзе и Куправа должны заплатить по 2 тыс. лари каждый.

В сентябре в тбилисском районе Глдани возле дома был избит депутат горсобрания от «Национального движения» Ираклий Эдзгвирадзе. После инцидента на место происшествия прибыли другие представители оппозиции, у которых возник спор с местными жителями и полицией. Происшествие переросло в массовую драку, в результате которой были задержаны Мелия, Долидзе и Куправа.

До этого в парламенте Грузии произошел конфликт между депутатами из парламентского большинства и представителями оппозиционных партий.

Уточняется, что словесная перепалка в какой-то момент переросла в драку. Инцидент произошел в холле здания парламента Грузии на фоне обсуждения вопроса о новом решении Нацбанка, согласно которому попавшему под санкции экс-генпрокурору Отару Парцхаладзе был возвращен доступ к финансовым операциям в стране.

Ранее Саакашвили призвал принудительно выкупать недвижимость россиян в Грузии.

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