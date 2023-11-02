В США рассказали о попытках Байдена отсрочить поражение Украины

Попытки администрации американского президента Джо Байдена убедить законодателей в необходимости объединить пакеты помощи израильским и украинским властям представляют собой «циничную политическую уловку», главной целью которой является отсрочка поражения Киева. На это в эфире телеканала Fox News указала ведущая Лора Ингрэм.

Журналист отметила, что в ходе боевых действий западные вооружения оказываются в руках Вооруженных сил РФ. В связи с этим она иронично предложила правительству США отправлять военную технику сразу российским солдатам.

В то же время Ингрэм обратила внимание на неспособность американских чиновников аргументировать необходимость поддержки Украины. Кроме того, она усомнилась в правдивости заявления главы Пентагона Ллойда Остина о намерении генерального инспектора по аудиту помощи Киеву проделать «прекрасную работу».

По словам ведущей, многие граждане страны уже не верят в подобные обещания. Она подчеркнула, что в аналогичной ситуации может находиться и сам министр обороны.

«Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией. Летнее контрнаступление должно было быть ответом, но оно провалилось. А плана Б просто не существует», — добавила журналист.

Ингрэм подчеркнула, что сейчас перед командой Байдена стоит важная задача — не допустить «унизительного поражения на мировой арене» в преддверии президентских выборов. В связи с этим Белый дом хочет предоставить украинским властям огромное финансирование, связав его с «законной помощью» Израилю.

«Это циничная и крайне безответственная политическая уловка. Оттягивание поражения на Украине для обеспечения победы Байдена в 2024 году. Вот в чем суть», — подытожила обозреватель.

Ранее в США заявили о планах американского лидера наложить вето на законопроект о помощи Израилю без поддержки Украины.