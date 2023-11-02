Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов заявил, что распространяемые Западом извращения несут угрозу существованию человечества, эта проблема будет обсуждаться на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в апреле 2024 года в России под эгидой Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нельзя сидеть и ждать, что кто-то выступит и защитит «право народов жить в соответствии со своими традициями и опорой на истинные непреложные ценности, которые делают человека человеком».

Он добавил, что Россия инициативно ставит данный вопрос в контактах с зарубежными партнерами.

До этого Венедиктов выразил свое мнение о дисбалансе в ООН в пользу западных стран, особенно США и их союзников. Он отметил, что это приводит к использованию ооновских структур для служения интересам западных стран.

Венедиктов также предупредил, что если ситуация не изменится, ООН может пострадать так же, как и Лига наций, которая прекратила свое существование в 1946 году.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.