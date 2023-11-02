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В МИД РФ заявили о беспокойстве из-за массированной накачки молдавской армии

МИД: российское руководство обеспокоено массированной накачкой армии Молдавии

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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Правительство РФ обеспокоено массированной накачкой Вооруженных сил Молдавии с использованием надуманных предлогов. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Кишинев начал активно финансировать армию республики и передавать военнослужащим различное снаряжение. По словам Полищука, подобные действия вызывают беспокойство.

«Массированная накачка молдавской армии <...> по надуманным предлогам не может не вызывать вопросов с учетом нейтрального статуса Республики Молдова», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Москва рассчитывает на продолжение соблюдения Кишиневом договоренностей о приднестровском урегулировании исключительно мирным путем. В то же время российскому руководству понятна озабоченность Тирасполя по данному вопросу, уточнил Полищук.

28 октября молдавский президент Майя Санду прокомментировала увеличение расходов страны на оборону. Глава государства указала, что таким образом власти хотят повысить престиж профессии военнослужащего и стимулировать экономическое развитие республики.

Как она сказала, плохо оплачиваемая армия не сможет в случае необходимости справиться с поставленными задачами. В связи с этим руководство Молдавии намерено сделать профессию военного более привлекательной и благодаря этому удержать в системе опытных специалистов.

Ранее в Молдавии заявили о планах более активно сотрудничать с НАТО.

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