Джо Байден взялся за искоренение дискриминации ислама в США

Администрация президента США Джо Байдена приступает к разработке первой в национальной истории стратегии по борьбе с исламофобией. Причиной называется тот факт, что исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран долгое время подвергались дискриминации, сообщает РИА Новости.

«Сегодня Байден и вице-президент Камала Харрис объявляют, что их администрация разработает первую в истории национальную стратегию по борьбе с исламофобией в США», — заявили в администрации американского президента.

Причиной для такого решения послужил тот факт, что исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран, якобы, «слишком долго подвергались непропорционально большому числу нападок» на почве ненависти и другим проявлениям дискриминации, говорится в заявлении

Стратегию называют «новым шагом» в продолжение прошлогодней директивы президента Байдена о создании межведомственной группы для координации усилий правительства США по противодействию исламофобии, антисемитизму и дискриминации на территории страны.

Между тем, популярность президента США Джо Байдена среди американцев арабского происхождения стала резко снижаться.

После обострения ближневосточного конфликта президент США столкнулся с гневом многих американских арабов и мусульман.

23 октября бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден допустил «огромный беспорядок» внутри своего собственного государства. Трамп отметил, что действующий американский лидер допустил множество ошибок и на внешнеполитическом фронте, будь то в Афганистане, Израиле или на Украине.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.