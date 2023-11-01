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Алексей Арестович* представил свою политическую программу для Украины

Алексей Арестович представил свою политическую программу из 14 пунктов

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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) представил свою политическую программу для Украины, которая состоит из 14 пунктов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сначала Арестович предложил ввести чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике и финансах страны. Также он посчитал необходимым запустить аудит страны в исполнении кого-то из «Большой четверки». Арестович прописал, что необходимо снизить процентную ставку до 7%, а также переделать Налоговый и Таможенный кодекс.

Также Арестович предлагает перевести войска армии Украины в оборонительную стратегию, чтобы «сохранить как можно больше жизней». Он уверен, что частный бизнес нужно пустить в оборонное производство.

В сфере образования Арестович посчитал необходимым провести реформу и сократить число вузов в пользу создания нескольких профильных и хорошо обеспеченных университетов.

Арестович — подполковник ВСУ, служил в разведке. Создатель благотворительного фонда для психологической поддержки военным. Состоял в радикальных политических партиях. Был актером, увлекается теологией и эзотерикой.

Он начал работать на должности внештатного советника офиса президента Украины в декабре 2020 года, а покинул пост — в январе 2023 года. Поводом для отставки стали слова в одном из стримов о том, что российская ракета, ставшая причиной гибели 46 человек в Днепре, попала в жилой дом из-за работы украинской ПВО.

В октябре правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование в отношении Арестовича. Выяснилось, что уголовное производство ведется по статье 300 УК Украины (пропаганда насилия и дискриминации). По ней предусматривается ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее Арестович назвал бои ВСУ за Бахмут стратегической ошибкой.

*  включен в список террористов и экстремистов
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