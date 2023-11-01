В Турции рассказали, когда рассмотрят заявку на членство Швеции в НАТО

Глава комитета по иностранным делам турецкого парламента Фуат Октай заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. Он отметил, что профильный комитет обсудит этот вопрос «в рамках собственных приоритетов», передает Reuters.

Фуат Октай подчеркнул, что вопрос членства Швеции в Североатлантическом альянсе не столь актуален для Турции, как для некоторых других государств.

«Членство Швеции в НАТО — это лишь одно из международных соглашений, стоящих в нашей повестке дня и ожидающих ратификации», — заявил он.

Октай заверил, что парламент обсудит этот вопрос «когда придет время».

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее стали известны последствия вступления Швеции в НАТО.