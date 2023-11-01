Байден нашел кандидата на пост замгоссекретаря США

Президент США Джо Байден предложил назначить на пост заместителя государственного секретаря Госдепа Курта Кэмпбелла. Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

Сейчас Кэмпбелл занимает должность заместителя помощника президента, а также выступает координатором по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома.

Ряд прошлых мест работы чиновника также были тесно связаны с Азией. Он работал заместителем помощника главы минобороны США по делам Азии и Тихого океана, а также возглавлял компанию The Asia Group, LLC, которая занималась стратегическим консультированием и управлением финансами. Помимо этого, он написал несколько книг, включая труд о будущем американских методов управления государством в Азии.

До этого в США выбрали нового спикера палаты представителей. Им стал республиканец Майк Джонсон.

Ранее в конгрессе США заявили о рисках терактов в стране из-за эскалации на Ближнем Востоке.