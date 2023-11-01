Изгнанный из Госдумы депутат ЛДПР заявил, что при Жириновском такого бы не было

Лишенный мандата депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил «Газете.Ru», что будет оспаривать решение нижней палаты парламента в Верховном суде. По его словам, инициаторы его ухода «наследили» и «подставили сами себя».

«Пойду в Верховный суд. [Это заслуга] в том числе [лидера ЛДПР] Слуцкого, скажу так. Особенно учитывая голосование. «Справедливая Россия» и КПРФ не голосовали, а фракция ЛДПР проголосовала за. Я думаю, что всю эту историю в том числе он и устроил. Одно дело, когда по этим статьям лишают коллег, которые несколько созывов не ходят на заседания или месяцами не посещают, другое — когда лишают активных депутатов, которые поднимают вопросы острые. Нашли лазейку по линии комитета, но там все не так уж и просто. Поэтому я пойду в суд и буду доказывать свою правоту, потому что они очень много где наследили и подставили, я думаю, сами себя. Если и суд на мою сторону не встанет, это тогда очень грустно», — сказал он.

Власов отрицательно ответил на вопрос, могло ли это произойти при предыдущем главе ЛДПР Владимире Жириновском.

«Нет. Жириновский [оценивал мою работу] максимально эффективно. Он наоборот старался максимально помогать всем — и мы ему старались помогать по всем направлениям. А здесь-то абсолютно другое — человек видит конкуренцию и всех сильных вокруг себя убирает, что и произошло сейчас. Может быть, чьи-то желания совпали с тем, что я ему не нравлюсь, соответственно, получилось так, что решение это было принято. Я видел, как коллеги голосовали — скрепя сердце, понимая, с одной стороны, партийную дисциплину, а с другой — что это абсолютно надуманная история специально, чтобы меня очернить и лишить мандата. Я всегда на страже интересов граждан выступал и у меня 98% посещений зала пленарных заседаний. Но видите, нашли лазейку, как это сделать. Мне кажется, в истории российского парламентаризма такое впервые. Обычно лишают тех, кто за границу уехал или еще где-то находится в местах далеких. Тут это произошло именно со мной», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что комиссия парламента по этике и мандатным вопросам намерена рассмотреть вопрос об увольнении из Госдумы депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова за «систематическое отсутствие» на заседаниях Госдумы и парламентских комитетов.

1 ноября депутаты проголосовали за лишение мандатов Власова (ЛДПР) и Белоусова (СРЗП). За досрочное лишение мандата Белоусова проголосовали 320 человек, Власова — 317 человек. Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

28-летний Власов был одним из самых молодых депутатов Госдумы. Белоусов избирался от партии «Справедливая Россия» в VII и VIII созыв. В 2022 году его осудили на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей и объявили в розыск.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.