Военный эксперт объяснил, зачем Египет разместил бронетехнику на границе с Газой

Решение властей Египта разместить бронетехнику на границе с сектором Газа объясняется желанием предотвратить неконтролируемый наплыв беженцев, объяснил военный эксперт РЭУ им. Плеханова, завкафедрой политологии и социологии Андрей Кошкин. Ситуация с беженцами из Газы складывается непростая, так как у Египта в этом вопросе принципиальная позиция, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Египет готов пропускать гуманитарную помощь, но когда на него пытаются давить в вопросе беженцев, то демонстрирует готовность направить их в Европу, пояснил эксперт. При этом европейские страны также не хотят принимать вынужденных переселенцев.

«А кто хочет? Никто не хочет. Тогда давайте, решайте на месте между Израилем и Палестиной, а не бомбите людей, чтобы они бежали от вас», — добавил он.

Ситуацию с беженцами не пытаются урегулировать Израиль, США и их союзники, а поставки военной помощи «подзадоривают» израильские власти, считает Кошкин. Чтобы перейти к дипломатическому решению конфликта, сейчас не хватает сил.

«Вот Россия последовательно выступает за урегулирование, даже поддерживает основную позицию — это создание палестинского государства. Это очень важно», — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что Египет разместил танки и бронемашины около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. это связали с опасениями Египта о возможном наплыве десятков тысяч беженцев.

Позже власти Египта объявили об открытии контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе страны с сектором Газа, чтобы принять порядка 450 иностранных граждан и около 90 раненых жителей Палестины.