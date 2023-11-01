Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, зачем Египет разместил бронетехнику на границе с Газой

Военный эксперт Кошкин: Египет хочет предотвратить выход беженцев

close
100%
Gehad Hamdy/Global Look Press

Решение властей Египта разместить бронетехнику на границе с сектором Газа объясняется желанием предотвратить неконтролируемый наплыв беженцев, объяснил военный эксперт РЭУ им. Плеханова, завкафедрой политологии и социологии Андрей Кошкин. Ситуация с беженцами из Газы складывается непростая, так как у Египта в этом вопросе принципиальная позиция, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Египет готов пропускать гуманитарную помощь, но когда на него пытаются давить в вопросе беженцев, то демонстрирует готовность направить их в Европу, пояснил эксперт. При этом европейские страны также не хотят принимать вынужденных переселенцев.

«А кто хочет? Никто не хочет. Тогда давайте, решайте на месте между Израилем и Палестиной, а не бомбите людей, чтобы они бежали от вас», — добавил он.

Ситуацию с беженцами не пытаются урегулировать Израиль, США и их союзники, а поставки военной помощи «подзадоривают» израильские власти, считает Кошкин. Чтобы перейти к дипломатическому решению конфликта, сейчас не хватает сил.

«Вот Россия последовательно выступает за урегулирование, даже поддерживает основную позицию — это создание палестинского государства. Это очень важно», — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что Египет разместил танки и бронемашины около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. это связали с опасениями Египта о возможном наплыве десятков тысяч беженцев.

Позже власти Египта объявили об открытии контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе страны с сектором Газа, чтобы принять порядка 450 иностранных граждан и около 90 раненых жителей Палестины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий