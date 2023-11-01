В Красноярском крае за вымогательство взятки задержан местный депутат ЛДПР

В Красноярске за вымогательство взятки задержан депутат местного законодательного собрания от ЛДПР Александр Глисков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Глисков задержан по подозрению в вымогательстве взятки», — сообщили источники агентства в региональном МВД.

Официальный Telegram-канал депутата не сообщает о причинах задержания, но уточняет, что в данный момент в краевом офисе ЛДПР проводятся обыски.

Александр Глисков с 2008 по 2016 год был депутатом горсовета Красноярска, с 2013 года занимал в нем должность вице-спикера. В сентябре 2016 года Глисков был избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР.

В 2023 году принимал участие в региональный выборах губернатора и уступил победителю Михаилу Котюкову, набрав чуть более 11%. В данный момент Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края.

До этого депутат Государственной думы РФ Василий Власов заявил, что заказчиком его увольнения из парламента может оказаться действующий лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».