Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему Байден не может отказаться от поддержки Украины

Политолог Косоруков: отказ от поддержки Украины Байдену не простят однопартийцы

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден не может отказаться от поддержки Украины, поскольку этот шаг ему не простят однопартийцы. Такое мнение в интервью РИАМО озвучил политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков, комментируя заявление Белого дома о том, что американский лидер наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Киева.

«Байден демонстрирует инерционность. Он будет поддерживать Украину до конца своего президентского срока. Отказаться от поддержки он не может и, очевидно, будет накладывать вето на закон, который может пройти в конгрессе», — сказал Косоруков.

При этом он добавил, что в равной степени поддерживать оба конфликта Вашингтон не в состоянии. По мнению эксперта, учитывая потенциальную горячую точку на Тайване, США стоит быть сдержанней, поскольку потребуются колоссальные усилия.

В заявлении администрации США подчеркивается, что «провал в поддержке Украины» станет «ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности» властей США.

Ранее в конгрессе США раскрыли тревожный сигнал для Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий