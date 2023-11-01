Политолог объяснил, почему Байден не может отказаться от поддержки Украины

Президент США Джо Байден не может отказаться от поддержки Украины, поскольку этот шаг ему не простят однопартийцы. Такое мнение в интервью РИАМО озвучил политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков, комментируя заявление Белого дома о том, что американский лидер наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Киева.

«Байден демонстрирует инерционность. Он будет поддерживать Украину до конца своего президентского срока. Отказаться от поддержки он не может и, очевидно, будет накладывать вето на закон, который может пройти в конгрессе», — сказал Косоруков.

При этом он добавил, что в равной степени поддерживать оба конфликта Вашингтон не в состоянии. По мнению эксперта, учитывая потенциальную горячую точку на Тайване, США стоит быть сдержанней, поскольку потребуются колоссальные усилия.

В заявлении администрации США подчеркивается, что «провал в поддержке Украины» станет «ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности» властей США.

Ранее в конгрессе США раскрыли тревожный сигнал для Украины.