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На Украине рассказали, что станет болезненным ударом для Киева

Политолог Золотарев: урезание помощи Западом станет болезненным для Украины

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Для Киева станет болезненным ударом сокращение военной помощи Украине, которое может произойти из-за смещения внимания на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом в интервью Youtube-каналу «Александр ШЕЛЕСТ» (признан в РФ иностранным агентом) заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

«Перспектива рисуется грустнее грустного — в части финансовой и военной помощи», — сказал он.

По мнению эксперта, эту помощь полностью не свернут, но сделают ее «обрезание, и такое, что всем будет больно».

Как указал Золотарев, помощь Запада может опуститься до уровня, из-за которого Украина попадет в катастрофическую ситуацию. В частности, западные страны могут заставить Киев пойти на переговоры, добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать Израиль и Украину.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.

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