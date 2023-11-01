Венесуэла осудила удар Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа

Венесуэла решительно осуждает удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа и требует немедленного прекращения огня. Об этом сказано в заявлении, которое в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовал глава МИД боливарианской республики Иван Хиль.

По его словам, Венесуэла «категорически отвергает геноцид Израилем народа Палестины и новую атаку на лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Как отметил Хиль, боливарианская республика «в очередной раз осуждает систематическое нарушение принципов международного гуманитарного права и пренебрежение к Женевским соглашениям со стороны оккупационного государства Израиль». Он назвал израильский удар по этому лагерю беженцев «военным преступлением, которое требует независимого международного расследования для выявления виновных».

Министр также указал, что венесуэльское правительство снова «призывает к незамедлительному прекращению огня и жестокостей Израиля по отношению к мирному населению, к немедленному поиску решений на основе резолюций Совета Безопасности ООН, которые позволят установить мир, обеспечить безопасность и достоинство жителей на палестинской территории».

Накануне представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Он назвал произошедшее трагедией войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.