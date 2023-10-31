Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Заместитель главы МИД Боливии Фредди Мамани заявил журналистам, что правительство его страны разрывает дипломатические отношения с Израилем на фоне действий еврейского государства в секторе Газа, передает РИА Новости.

»Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем», — сказал он.

По словам замминистра, Боливия осуждает агрессивные действия Израиля в секторе Газа и называет их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

До этого посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что ЦАХАЛ не атакует мирных жителей на территории сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.