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В Госдепе США заявили, что от ХАМАС нельзя ждать прекращения огня

Пресс-секретарь Госдепа США Миллер: ХАМАС не согласится на прекращение огня

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Yousef Masoud/Global Look Press

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что от палестинского движения ХАМАС нельзя ожидать соблюдения возможных договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на выступление Миллера на регулярном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, он не думает, что на ХАМАС можно рассчитывать. ХАМАС является террористической организацией, и поэтому, считает Миллер, группировка не согласится на прекращение огня.

Ранее боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — объявило о нанесении очередного удара по Тель-Авиву.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет очень дорогой для группировки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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