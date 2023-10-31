Путин одобрил отставку губернатора Вологодской области

Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин провел встречу с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым», — говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил экс-главу области за проделанную работу. Филимонову президент пожелал сохранения темпа, «который был набран в работе по улучшению жизни региона».

Согласно тексту указа, решение принято в связи с заявлением бывшего губернатора Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий.

Филимонова назначили временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, которого изберут на выборах губернатора Вологодской области.

Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года. Георгий Филимонов ранее занимал должность зампредседателя правительства Московской области.

Ранее Путин поздравил со столетием Вологодский музей.