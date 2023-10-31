Экс-советник Кучмы предупредил Зеленского о возможном бунте на Украине

Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять государством может привести к тому, что граждане страны поднимут восстание. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, в настоящее время у Зеленского и его команды есть шанс изменить положение дел в государстве. Однако, если он продолжит «лезть на рожон», то окажется в очень плохой ситуации.

Как сказал Соскин, действующий президент не выполнил ни одного предвыборного обещания. В связи с этим он призвал украинского лидера хотя бы начать переговоры с Россией и восстановить гражданские права жителей.

«У них (Зеленского и его команды — «Газета.Ru») есть власть колоссальная, они действуют антиконституционно, в стране установлена их диктатура. Страна стационарного бандита под видом того, что выполняются западные требования якобы для вступления в ЕС и НАТО», — резюмировал экс-советник Кучмы.

31 октября бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Зеленский придерживается авторитарного стиля управления. В интервью для немецкой газеты Die Welt экс-глава ведомства подчеркнул, что из-за желания править самостоятельно действующий президент страны перестал видеть, кто еще «находится в зале».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы заявил о нежелании граждан следовать за Владимиром Зеленским.