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Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению

В МИД Финляндии сообщили о завершении переговоров с США по оборонному соглашению

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Sergei Grits/AP

В финском министерстве иностранных дел сообщили о завершении переговоров с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA). Об этом сообщает РИА Новости.

«Последний раунд переговоров по новому Соглашению о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США прошел в Хельсинки с 30 по 31 октября», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии позволит американским военнослужащим въезжать на территорию страны, не предъявляя документы. В материале указано, что в ближайшее время Вашингтон и Хельсинки должны объявить о подписании оборонного соглашения Defence Cooperation Agreement (DCA). Согласно договору, солдаты из США смогут без каких-либо ограничений приезжать и оставаться на финской территории.

По информации издания, в настоящее время представители США и Финляндии ведут переговоры о заключении соответствующего договора. Ожидается, что соглашение будет подписано уже 31 октября. В то же время авторы статьи подчеркнули, что финские власти не намерены размещать американских военных на границе.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о планах продать Финляндии ракеты повышенной дальности.

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