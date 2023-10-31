Французские власти не уведомляли консульство РФ об задержании совладельца «Альфа-групп»

Посольство России в Париже следит за ситуацией с арестом во Франции совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическую миссию.

«Консульский отдел посольства России в Париже информировал представителей Кузьмичева о готовности оказать необходимое консульское содействие», — заявили там.

Отмечается, что посольство будет следить за развитием ситуации.

В дипмиссии добавили, что Париж не уведомлял консульские учреждения РФ об аресте российского гражданина. Обращений от самого Кузьмичева и его адвокатов не поступало.

О том, что Алексей Кузьмичев задержан в Париже, 30 октября писала французская Le Monde. Отмечалось, что в отношении совладельца «Альфа-Групп» ведут расследование в связи с возможным отмыванием денег, а также уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит права задержанного во Франции совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, если он пожелает.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.