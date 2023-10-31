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В Британии считают, что прекращение огня в секторе Газа придаст ХАМАС смелости

Лидер лейбористов Британии Стармер: прекращение огня придаст смелости ХАМАС

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Khalil Hamra/AP

Главы Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер заявил, что возможное прекращение огня на территории сектора Газа придаст ХАМАС смелости, они начнут немедленно готовиться к последующим агрессивным действиям. Об этом сообщает Sky News.

«Перемирие всегда замораживает любой конфликт в том государстве, где он в настоящее время существует. И, как мы считаем, это сохранит ХАМАС инфраструктуру и возможности для проведения такого рода нападения, которое мы видели 7 октября», — заявил Стармер.

В то же время он отметил, что сектор Газа страдает от гуманитарной катастрофы «невообразимого масштаба». Чтобы исправить ситуацию, необходимо немедленно объявить гуманитарную паузу, считает политик.

«На самом деле, на данный момент это [гуманитарная пауза] единственный заслуживающий доверия подход, который имеет хоть какой-то шанс достичь того, что мы все хотим видеть в Газе, — срочного облегчения страданий палестинцев», — подчеркнул Стармер.

До этого министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли потребовал от радикальной группировки ХАМАС убрать объекты военной инфраструктуры, расположенные вблизи медицинских учреждений на территории сектора Газа.

Он подчеркнул, что МИД Соединенного Королевства вместе с Израилем работает над тем, чтобы гуманитарная помощь в анклаве доставалась мирным жителям, а не членам ХАМАС. По мнению Клеверли, жителям Газы на сегодняшний момент «нужны вовсе не призывы к прекращению огня».

Ранее в Британии призвали избегать «абстрактных» призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке.

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