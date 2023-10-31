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В США констатировали резкое падение шансов Байдена на переизбрание

Ведущая Fox News Ингрэм: Байден теряет шансы на переизбрание президентом США

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Leah Millis/Reuters

Предвыборная кампания президента США Джо Байдена становится более «нервной», считает ведущая Fox News Лора Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что против главы государства играет сразу полдюжины негативных факторов, в том числе критика его иммиграционной политики и высокая инфляция.

«Шансы Байдена на переизбрание стремительно падают, и его предвыборная кампания становится очень нервной. О беспокойстве многих демократов по поводу президента, возраст которого вдвое превышает его рейтинг, говорят на CNN <…> Крайне низкая популярность [Байдена] по темам, которые наиболее важны для избирателей. Теперь Байден сокрушается из-за того, как он справляется с иммиграцией, преступностью и инфляцией», — пояснила Ингрэм.

Она добавила, что ситуация для Байдена становится все хуже на фоне конфликта на Ближнем Востоке, поскольку американская молодежь не одобряет непоколебимую поддержку Израиля. Ингрэм подчеркнула, что разочаровались в президенте США и афроамериканцы.

Ранее один из кандидатов в президенты США выбыл из предвыборной гонки.

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