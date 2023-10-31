В Великобритании дипломаты были против приглашения израильского премьера на саммит

Представители министерства иностранных дел Британии предлагали исключить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху из числа участников саммита по искусственному интеллекту на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники в Форин офисе.

У дипломатов Великобритании возникли предположения, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке заявления Нетаньяху отвлекут внимание от центральной темы мероприятия по ИИ.

Чиновники «рекомендовали главе внешнеполитического ведомства Джеймсу Клеверли отменить приглашение Нетаньяху на участие в саммите с учетом того, что из-за ситуации в секторе Газа участие израильского премьера по удаленной связи могло бы отвлечь внимание».

В материале обратили внимание, что тогда Нетаньяху начал бы говорить и рассказывать о ситуации. В результате высказывания Нетаньяху могли бы затмить речь дипломата Риши Сунака, который проводит саммит по ИИ.

По словам дипломатического источника, подобный совет немедленно отклонили.

До этого в FT заявили, что Нетаньяху просил Европейский Союз надавить на Каир для приема беженцев из Газы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.