Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Великобритании дипломаты были против приглашения израильского премьера на саммит

Times: в МИД Британии хотели отменить приглашение Нетаньяху на саммит по ИИ

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Представители министерства иностранных дел Британии предлагали исключить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху из числа участников саммита по искусственному интеллекту на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники в Форин офисе.

У дипломатов Великобритании возникли предположения, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке заявления Нетаньяху отвлекут внимание от центральной темы мероприятия по ИИ.

Чиновники «рекомендовали главе внешнеполитического ведомства Джеймсу Клеверли отменить приглашение Нетаньяху на участие в саммите с учетом того, что из-за ситуации в секторе Газа участие израильского премьера по удаленной связи могло бы отвлечь внимание».

В материале обратили внимание, что тогда Нетаньяху начал бы говорить и рассказывать о ситуации. В результате высказывания Нетаньяху могли бы затмить речь дипломата Риши Сунака, который проводит саммит по ИИ.

По словам дипломатического источника, подобный совет немедленно отклонили.

До этого в FT заявили, что Нетаньяху просил Европейский Союз надавить на Каир для приема беженцев из Газы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий