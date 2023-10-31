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Комиссия Госдумы по этике увидела основания, чтобы лишить мандатов двух депутатов

Комиссия ГД увидела основания для лишения мандатов депутатов Белоусова и Власова

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Справедливая Россия/РИА Новости

Комиссия Государственной думы по этике рассмотрела основания для лишения мандатов двух депутатов — Василия Власова (партия ЛДПР) и Вадима Белоусова (партия «Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в нижней палате парламента.

Уточняется, что у депутата Власова было насчитано более 60% пропущенных заседаний. Парламентарий оправдывался, что не появлялся на заседаниях, поскольку голосование по ним проводилось по электронной почте.

Агентство сообщает, что решение комиссии по этике было передано комиссии по мандатным вопросам, ее заседание также должно состояться сегодня.

До этого сообщалось, что комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам должна была 31 октября рассмотреть вопрос о лишении депутатских полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова.

В августе прошлого года депутат Госдумы Вадим Белоусов, которого заочно осудили на 10 лет колонии за получение взятки в 3,25 млрд руб., был объявлен в розыск.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.

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